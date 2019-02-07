تأجيل محاكمة ربة منزل وأبنائها و2 آخرين بتهمة قتل عامل لجلسة 8 أبريل

كتب على عبد الرحمن

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلى أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش، تأجيل محاكمة ربة منزل وأبنائها و2 آخرين قتلوا عامل لجلسة 8 إبريل للنطق بالحكم.

وكانت نيابة الجيزة الكلية قد أمرت بإحالة القضية رقم 3173 لسنة 2014 جنايات العمرانية، إلى محكمة الجنايات واتهمت النيابة كلا من :"م.ع" و"ك.ع" شقيقين ووالدتهما "ا.ا"، وآخرين هما :"م.ح" و"ع.ح"، بأنهم فى يوم 1 مارس عام 2014، قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه "ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتول النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول والثانى عياران ناريان صوبه قاصدين قتله فأحدثوا به إصابته التى أودت بحياته، حال حث المتهمة الثالثة لهما على قتله وتواجد الرابع والخامس على مسرح الأحداث للشد من أزرهم ومنع الأهالى من الدفاع عن الضحية.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، عن وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق المتهمان الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة، والتى تحرر عنها محاضر سابقة عام 2012، وأن الأخير توفى فى السجن أثناء قضاؤه فترة العقوبة، الأمر الذى دفع المتهمين العزم على قتله.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها السابق.