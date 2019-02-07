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بيطرى يصاب بكسر مضاعف بعد ركل "عجل" له فى حملة تحصين

الخميس، 07 فبراير 2019 03:05 م
بيطرى يصاب بكسر مضاعف بعد ركل "عجل" له فى حملة تحصين الطبيب البيطرى المصاب بعد نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن الدكتور حسن محمود حسن، أحد الأطباء البيطريين، المشاركين بحملات التحصين ضد الحمى القلاعية، بمحافظة الفيوم، قد أصيب بكسر مضاعف فى منطقة الفخذ، أثناء محاولته تحصين أحد الحيوانات فى الوحدة البيطرية بقرية زاوية الكراسه، بمركز الفيوم، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.
 
وأوضح على، فى بيان، أن الطبيب أصيب أثناء عمله وقيامه بالتحصين، حيث صدمه "عجل" برأسه أثناء التحصين، ثم دهسه، وذلك نتيجة لعدم وجود زناقة فى الوحدة البيطرية، مشيرا إلى أن الحيوان يحصن بثلاث جرعات، فى 3 حقن منفصلة، وبالتالى يصبح الطبيب معرضا لخطر كبير، خاصة أن الحيوان خارج السيطرة، ومن الصعب أن يظل ثابتا لحقنه بثلاثة سرنجات فى وقت واحد.
 
وأكد الأمين العام المساعد، أن النقابة طالما طالبت وزارة الزراعة بضرورة توفير الأدوات اللازمة لحماية الأطباء العاملين بالتحصين، وتجهيز الوحدات بزناقات حديد، إلا أن ذلك كان دون جدوى، قائلا: وكانت النتيجة إصابة الطبيب بهذا الشكل، تلك الإصابات التى من الممكن أن تودى بحياة أحد البيطريين أثناء عمله، لافتا إلى استمرار متابعة النقابة للطبيب لتقديم الدعم اللازم له.
 
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نقابة البيطريين

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