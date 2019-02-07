برلمان أوكرانيا يوافق على تعديل دستورى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو

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وافق البرلمان الأوكرانى اليوم الخميس على قرار إجراء التعديل الدستورى الذى يحقق الهدف الإستراتيجى لأوكرانيا بأن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو).

وقال الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو فى خطاب له أمام البرلمان "اليوم هو يوم تاريخى لأوكرانيا"، واصفا هذا الإجراء بالخطوة المهمة فى الجهود الرامية إلى العضوية المرتقبة فى الهيئات الأوروبية والأطلسية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية



وأكد أن أبواب الناتو مفتوحة أمام أى دولة قادرة على إجراء إصلاحات، وتضمن تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن، مشيرا إلى أن هذا ينطبق بالفعل على أوكرانيا وأنه على مدى السنوات الخمس الماضية قامت بلاده بإجراء إصلاحات فى قطاعى الأمن والدفاع، إلى جانب قطاع الجيش.



ويتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو دعما من جميع الدول الأعضاء فى هذه الهيئات، ويشعر العديد من دول الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو بالقلق إزاء انضمام أوكرانيا لهم، معتقدين بعدم جاهزيتها للانضمام قريبا.