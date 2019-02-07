video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمان أوكرانيا يوافق على تعديل دستورى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو

الخميس، 07 فبراير 2019 05:05 م
برلمان أوكرانيا يوافق على تعديل دستورى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو البرلمان الأوكرانى
أ ش أ
إضافة تعليق

وافق البرلمان الأوكرانى اليوم الخميس على قرار إجراء التعديل الدستورى الذى يحقق الهدف الإستراتيجى لأوكرانيا بأن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (الناتو).

وقال الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو فى خطاب له أمام البرلمان "اليوم هو يوم تاريخى لأوكرانيا"، واصفا هذا الإجراء بالخطوة المهمة فى الجهود الرامية إلى العضوية المرتقبة فى الهيئات الأوروبية والأطلسية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية


وأكد أن أبواب الناتو مفتوحة أمام أى دولة قادرة على إجراء إصلاحات، وتضمن تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن، مشيرا إلى أن هذا ينطبق بالفعل على أوكرانيا وأنه على مدى السنوات الخمس الماضية قامت بلاده بإجراء إصلاحات فى قطاعى الأمن والدفاع، إلى جانب قطاع الجيش.


ويتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والناتو دعما من جميع الدول الأعضاء فى هذه الهيئات، ويشعر العديد من دول الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو بالقلق إزاء انضمام أوكرانيا لهم، معتقدين بعدم جاهزيتها للانضمام قريبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرشح لرئاسة أوكرانيا يعتزم التفاوض مع بوتين بشأن دونباس حال فوزه

رئيس أوكرانيا: نحتاج للسلام مع روسيا وسنطلب عضوية الاتحاد الأوروبى والناتو

البرلمان الأوكرانى

الاتحاد الأوروبى

أوكرانيا

أخبار أوكرانيا




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة