video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا بمشاركة مصر

الخميس، 07 فبراير 2019 10:06 ص
بدء اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا بمشاركة مصر وزير الخارجية سامح شكرى
أديس أبابا(أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت صباح اليوم الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقى فى دورته العادية الرابعة والثلاثين التى تعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.

وتأتى الاجتماعات تمهيدا للقمة الأفريقية الـ ٣٢ التى تعقد يومى الأحد والاثنين القادمين والتى يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد.

وأكد موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى أهمية موضوع القمة المقبلة وهو "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا" الذى يعكس إرادة الدول الأفريقية لوضع نهاية لهذه المشكلات.. داعيا إلى ضرورة العمل على وضع حد للنزاعات التى تؤدى إلى نزوح الأفراد، ولابد من تخليص قارتنا من النزاعات المسلحة بحلول عام ٢٠٢٠.

وأشاد فقى- فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات- بالتطورات التى يشهدها القرن الأفريقى والتى تؤكد الرغبة فى إحلال السلام والأمن.. كما أشاد بالتوقيع فى بانجى قبل يومين على اتفاقية تساعد على التوصل إلى اتفاق للسلام فى جمهورية افريقيا الوسطى مما سيفتح صفحة جديدة فى البلاد.

وقال " إن العام الحالى ٢٠١٩ هو عام مفعم بالأحداث والرموز حيث سنحتفل بعد ايام بمرور ١٠٠ عام على انعقاد أول مؤتمر بين الدطول الأفريقية وخلال عدة اشهر بالذكرى العشرين لإعلان سيرت الذى وضع أسس التحول إلى الاتحاد الأفريقى"، مشيدا بكل من تحلى بالشجاعة والإصرار على مدار التاريخ من أجل استرداد الكرامة الأفريقية.

وأكد فقى ضرورة تحقيق التكامل الأفريقى، مشيرا فى هذا الصدد إلى التقدم المحرز فى اتفاقية التجارة الحرة التى وصفها ب"المشجعة للغاية"، وكشف عن أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريبا.. داعيا الدول الست التى لم توقع إلى سرعة التوقيع على الاتفاقية العامة بالنسبة لمستقبل القارة.

وأشاد رئيس المفوضية بالتنظيم الحسن للانتخابات فى مدغشقر والكونغو الديمقراطية.. مطالبا بضرورة العمل والتعاون بين الدول الأفريقية لتحسين الحوكمة، وأكد موسى فقى ضرورة إعطاء الفرصة للشباب والمرأة من أجل بناء قارة أفريقيا المتطورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. قبل أيام من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. متى أنشئ رسميا؟ كم عدد الدول الأعضاء؟ ما هو تشكيله؟ متى تعقد قمته؟ ما أهم الملفات المطروحة على جدول القمة المقبله؟ وكم مرة ترأست القاهرة الاتحاد ؟

جى روجيه سفير الجابون لـ"اليوم السابع": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لن تكون عادية لتجربة السيسي الناجحة فى تنمية بلاده وحصار الإرهاب.. ونحتاج خبرات القاهرة فى مجالات عدة.. ويؤكد: علينا دعم حلم التكامل الاقتصادى

رئيس "أفريقية البرلمان": يكشف أولويات مصر فى رئاسة الاتحاد الأفريقى

السبت المقبل.. الاتحاد الإفريقى يوقع على خطاب النوايا لتنفيذ مشروع المرصد التجارى

مصر

الاتحاد الافريقى

اديس ابابا

افريقيا




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة