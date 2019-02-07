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بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 19 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ

الخميس، 07 فبراير 2019 03:18 م
بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 19 فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ
جنوب سيناء فايزة مرسال
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق شرم الشيخ أرقام "817" التابع لإحدى شركات السياحة، وأتوبيس رحلات رقم"4862".
 
والمصابون هم: وهاب أحمد محمد "العراق"، شمس على "طفلة" عراق، شيماء أحمد محمد 35 سنة "عراق"، فضيلة حوافقى قرمش 60 سنة "عراق"، نورا فاروق حسن 40 سنة "عراق"، رزان سيف 5 سنوات "العراق"، شمس عبد الحميد 4 سنوات "مصر"، أحمد محمد فيصل 3 سنوات "مصرى" ، احمد محمد حامد 35 سنة "سائق" مصرى، إيمى أحمد محمد حامد 7 سنوات "مصرية"، محمد إبراهيم على 45 سنة "مصرى"، سجا علوان "عراق"، أيتن أحمد محمد حامد 6 سنوات "مصرية، ومحمد إبراهيم على 42 سنة "مصرى"، وأشرف جمال الدين عبد الله 54 سنة "سائق" مصرى، فريدة بدر الإمام 33 سنة "مصرية"، لمياء مهنى عبد العال 30 سنة مصرية، فريدة محمد حميدة 8 سنوات "مصرية"، محمد حميدة يونس 42 سنة "مصرى" .
 
وتوفى كل من: "ياسين محمد حميدة 6 سنوات"مصرى"، وسام وهاب احمد 4سنوات "عراق" ، أميرة بدر الإمام 30 سنة "مصرية". 
 
وكان وقع منذ قليل، تصادم أتوبيسين رحلات على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
 
حادث تصادم شرم الشيخ (1)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (2)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (3)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (4)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (5)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (6)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (7)
 
حادث تصادم شرم الشيخ (8)

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

انا لله و انا اليه راجعون

👍

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود عبد الجواد

ارحموا الناس

وسوف يستمر نزيف الدم علي الأسفلت المصري طالما ان هناك هذة الرعونة وعدم المسئولية من سائقي أتوبيسات السياحة الذاهبة الي الأماكن السياحية في مصر علي الطرق السريعة. وهذا ليس تهجم أواتهام باطل. فلقد عاشت اسرتي هذة التجربة المريرة في أنوبيس سياحي اثناء العودة من شرم الشيخ الي القاهرة ومحاولت أبتي اليائسة لسائق الاتوبيس من تهدئة السرعة الجنونية التي يسير بها وتخطي السيارات التي امامة دون أخذ الحذر من السيارات القادمة من الاتجاه الآخر وكان ردة دائما اذهبي واجلسي في الخلف حتي لاتريني وانا اسوق. والحمد للة انتهت الرحلة علي خير مع قسم أولادي من عدم ركوب اَي مواصلات خارج القاهرة علي الطرق السريعة. المشكلة هي سائقي معظم سائقي الأتوبيسات بل ايضا سائقي السيارات والميكروباسات والدليل هذا الكم الرهيب من الحوادث علي الأسفلت المصري. رحم اللة المتوفيين وادخلهم اللة فسيح جناتة والشفاء العاجل للمصابين.

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