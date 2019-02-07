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اليابان تحتج على وجود سفينة تنقيب صينية فى مياه متنازع عليها

الخميس، 07 فبراير 2019 10:35 ص
اليابان تحتج على وجود سفينة تنقيب صينية فى مياه متنازع عليها شينزو أبى رئيس وزراء اليابان
طوكيو(أ ش أ)
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قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً للصين بعد أن سمحت هذه الأخيرة لسفينة تنقيب عن الغاز بالعمل فى مياه متنازع عليها فى بحر الصين الشرقى.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (أن إتش كيه)، اليوم الخميس، عن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، يوشيهيد سوجا، قوله أنه تم تقديم احتجاج رسمى للصين عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابع سوجا أن الحكومة أكدت أن سفينة حفر صينية تحركت من موقعها وانخرطت فى ما يبدو أنه اختبار تنقيب، وذلك فى أواخر شهر يناير الماضي.

وأضاف: "أنه من المؤسف جداً أن تواصل الصين أعمال التطوير فى المنطقة البحرية بشكل أحادى فى ظل عدم ترسيم الحدود بين اليابان والصين فى بحر الصين الشرقى، ومطالبات اليابان المتكررة لها بالتوقف عن هذه الأنشطة".

يُشار إلى أن اليابان والصين اتفقتا مؤخرا على تطوير حقول الغاز فى المنطقة معاً فى عام 2008 لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.

 


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