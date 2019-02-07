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النائب عمر حمروش: السلفيون أول من روجوا لختان الإناث بالمجتمع المصرى

الخميس، 07 فبراير 2019 04:00 ص
النائب عمر حمروش: السلفيون أول من روجوا لختان الإناث بالمجتمع المصرى عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن السلفيين والفتاوى الشاذة وكل الخطب التى كانوا يروجون لها فى الفترات السابقة كانت سببا فى انتشار ظاهرة ختان الإناث بالمجتمع المصرى، مؤكدا أن هذه الظاهرة لازالوا فى خطبهم وكتبهم يروجون لها .

ووجه أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على مواجهة الظاهرة فى المجتمع، قائلا: "نعلم أنها موجودة حاليا، ولكن بأعداد قليلة عن السابق فى بعض القرى والمراكز".

وتابع، أن كل الخطب والأفكار التى تروجها الجماعات الإسلامية كانت دائما تعتمد على الجهل والتخلف، فهم كانوا يخاطبون المواطنين من خلال تلك الأفكار الجاهلية والمتطرفة، وهم من كانوا يدعموا ختان الإناث فى المجتمع، وعلى الجميع أن يواجه هذه الظاهرة بشكل نهائى بالمجتمع المصرى.


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