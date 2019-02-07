المصرية للاتصالات: لن نبيع حصتنا فى فودافون على المدى المتوسط

كتبت هبة السيد

أكد مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، عدم نية الشركة بيع حصتها فى شركة فودافون مصر، البالغة 45%، خلال العام الجارى، قائلا:"ليس لدينا نية للتخارج من فودافون على المدى المتوسط".

وبرر المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أسباب الاستمرار فى استثمار المصرية بفودافون إلى تحقيق هذا الاستثمار عائد جيد للمصرية، ومن ثم ليس هناك مبرر لبيعها.

وكان بنك الاستثمار بلتون، قد توقع أن تبيع المصرية للاتصالات حصتها فى شركة فودافون مصر التى تبلغ 45% بعد وقوفها على أرض صلبة فى سوق المحمول بحلول عام 2019، قائلة إن تصفية هذه الحصة سيساعد المصرية للاتصالات على تجنب تكرار الشركة لاستثماراتها فى قطاع المحمول المصرى.