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المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط اﻷمطار على الطرق

الخميس، 07 فبراير 2019 07:37 ص
المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط اﻷمطار على الطرق سيارت إغاثة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ وجهزت سيارات الإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط أمطار والاستعداد لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 


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