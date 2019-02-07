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المديريات التعليمية تختار الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم 2019.. اعرف أكثر

الخميس، 07 فبراير 2019 12:55 م
المديريات التعليمية تختار الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم 2019.. اعرف أكثر وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لإطلاق مسابقة المعلين المؤقتة 2019، اليوم، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة فتح باب تسجيل البيانات على الموقع الرسمى للوزارة خلال الساعات المقبلة.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن المفاضلة واختيار المعلمين الناحجين فى مسابقة العقود المؤقتة لسد العجز فى المدارس سيكون من خلال المديريات التعليمية والإدارات، لافتة إلى أن كل معلم يتقدم على موقع الوزارة سوف يحصل على استمارة الكترونية ويرفقها بالأوراق المطلوبة ويتوجه إلى الإدارة والمديرية التابع لها.
 
وأوضحت المصادر، أن الوزارة سوف تشرف على مرحلة المفاضلة واختيار الناجحين من خلال لجان سيتم تشكيلها لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية فى اختيار العناصر المتقدمة.
 
وأشارت المصادر إلى أن هناك قواعد للمفاضلة على رأسها" التقدير العام للخريج + النسبة المئوية للنجاح + الأقدم فى التخرج + المؤهل التربوى وهذا الشرط أساسى للتقدم فى المسابقة + محل الإقامة أى أنه سيتم اختيار المعلم فى نطاق إداراته التعليمية".
 
 

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التقديم فى مسابقة المعلمين المؤقتين 2019




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