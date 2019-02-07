المخاوف بشأن النمو والتجارة تدفع بورصة وول ستريت للهبوط

رويترز

هبطت الأسهم الأمريكية فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة والصين قد لا يكون بمقدورهما التوصل لإتفاق بشأن التجارة بحلول مهلة 1 مارس وهو ما أذكى القلق من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول منخفضا 220.77 نقطة، أو 0.87%، إلى 25169.53 نقطة فى حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.56 نقطة، أو 0.94%، ليغلق عند 2706.05 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 86.93 نقطة، أو 1.18%، إلى 7288.35 نقطة.