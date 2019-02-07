video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المخاوف بشأن النمو والتجارة تدفع بورصة وول ستريت للهبوط

الخميس، 07 فبراير 2019 11:50 م
المخاوف بشأن النمو والتجارة تدفع بورصة وول ستريت للهبوط بورصة وول ستريت
رويترز
إضافة تعليق

هبطت الأسهم الأمريكية فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة والصين قد لا يكون بمقدورهما التوصل لإتفاق بشأن التجارة بحلول مهلة 1 مارس وهو ما أذكى القلق من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول منخفضا 220.77 نقطة، أو 0.87%، إلى 25169.53 نقطة فى حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.56 نقطة، أو 0.94%، ليغلق عند 2706.05 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 86.93 نقطة، أو 1.18%، إلى 7288.35 نقطة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصة وول ستريت تغلق متباينة مع تجاذبها بين توقعات ضعيفة من أمازون

نتائج مالية قوية تعطى دفعة للمؤشر داو جونز عند الفتح فى بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بأكثر من 1% وتسجل رابع أسبوع على التوالى من المكاسب

وول ستريت

بورصة

بورصة وول ستريت

أخبار الاقتصاد

اقتصاد وبورصة




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة