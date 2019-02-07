video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالسلام: قيدتها وحرمتها من الطعام بسبب شقاوتها

الخميس، 07 فبراير 2019 05:15 ص
المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالسلام: قيدتها وحرمتها من الطعام بسبب شقاوتها جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أدلى المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، قال فيها: أنه انفصل عن والدة الطفلة وتزوج من أخرى وعاشت ابنته البالغة من العمر 10 سنوات معهما.

وأضاف المتهم بأن زوجته كانت تشتكى له من سلوك ابنته التى تلهو وتتسبب فى سوء حالة النظافة بالشقة فضلا عن عدم "سمعانها الكلام"، ما اضطره إلى تقييد يديها وقدميها بسلك كهربائى عقابا لها وتركها بدون طعام حتى تسمع الكلام.

واعترفت زوجة الأب بأن زوجها أقام لطفلته حفل تعذيب بتقييد يديها وقدميها بالسلك، وإطفاء السجائر فى جسدها وكيها بالنار مستهدفا تعديل سلوكها، مشيرة إلى أنها طلبت منه الكف عن عن تعذيب ابنته لكنه رفض، ما جعلها  تترك الشقة قبل وفاة الطفلة بأسبوع.

 بدأت القضية بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوفاة طفل داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة، وجود أثار تعذيب فى مناطق متفرقة من جسدها فألقوا القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أب يقيد طفلته ويتركها بلا طعام حتى الموت بحجة تأديبها فى مدينة السلام

اخبار الحوادث

اب يعذب ابنته حتى الموت

السلام

حوادث السلام




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة