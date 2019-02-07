المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالسلام: قيدتها وحرمتها من الطعام بسبب شقاوتها

كتب كريم صبحى

أدلى المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت فى مدينة السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، قال فيها: أنه انفصل عن والدة الطفلة وتزوج من أخرى وعاشت ابنته البالغة من العمر 10 سنوات معهما.

وأضاف المتهم بأن زوجته كانت تشتكى له من سلوك ابنته التى تلهو وتتسبب فى سوء حالة النظافة بالشقة فضلا عن عدم "سمعانها الكلام"، ما اضطره إلى تقييد يديها وقدميها بسلك كهربائى عقابا لها وتركها بدون طعام حتى تسمع الكلام.

واعترفت زوجة الأب بأن زوجها أقام لطفلته حفل تعذيب بتقييد يديها وقدميها بالسلك، وإطفاء السجائر فى جسدها وكيها بالنار مستهدفا تعديل سلوكها، مشيرة إلى أنها طلبت منه الكف عن عن تعذيب ابنته لكنه رفض، ما جعلها تترك الشقة قبل وفاة الطفلة بأسبوع.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوفاة طفل داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة، وجود أثار تعذيب فى مناطق متفرقة من جسدها فألقوا القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.