المتهمون بسرقة تاجرين بالطالبية :ضائقة مالية السبب وانتحلنا صفة شرطة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمين بسرقة شخصين يحملان جنسية دولة عربية بالطالبية، أن أحدهم يعمل سائق لدى جيران المجنى عليهما، ونظرا لمروره بضائقة مالية، قرر سرقتهما لعلمه أنهما يقيمان بمفردهما، فاستعان بزوجته، و3 من أصدقائه، وجهزوا طبنجتين صوت، وتوجهوا إلى شقة المجنى عليهما، حيث صعدت زوجته لها بصحبة ابنهما، وطرقت الباب، وأثناء فتح أحد المجنى عليهما باب الشقة، دفعه باقى المتهمين، وهددوهما مدعين أنهما رجال شرطة، ثم استولوا على 3 هواتف محمولة، وتابلت، و1000 ريال سعودي، و1000 دولار أمريكي، وجوازي سفر، وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكى.

وأرشد المتهمين عن المسروقات، حيث تم ضطبها، وبعرضها على المجنى عليهما تعرفوا عليها، واتهموا الجناة بالسرقة، فتم إحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوما.

وتم الكشف عن الواقعة، بتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغا من "محمد.س" و"سعيد.ع" تاجري أجهزة كهربائية بإحدى الدول العربية، أفادا فيه أنهما يقيمان بشقة بالطالبية، وفوجئا بحضور سيدة تحمل طفل رضيع للشقة سكنهما، وبرفقتها شخصين مجهولين انتحلا صفة رجال شرطة، وأشهر أحدهما سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، واستوليا منهما على3 هواتف محمولة، وتابلت، و1000 ريال سعودي، و1000 دولار أمريكي، وجوازي سفر خاصين بهما، وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين للعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد.ل" سائق، و"أحمد.ع" طالب، و"أحمد.س" ترزى" و"زوجة المتهم الثالث "سارة.م" كوافيرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.