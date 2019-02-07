المؤبد و3 سنوات لخمسة من عائلة واحدة قتلوا جارهم بسبب لهو الأطفال بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 5 أشخاص من عائلة واحدة بقرية طحا المرج مركز ديرب نجم، بالسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث، والحبس 3 سنوات لرجلين وسيدة، لقيامهم بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوى، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 20 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، ليوم 2 ديسمبر، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد م ع س" 30 سنة عامل مقيم طحا المرج ديرب نجم، للمستشفي العام جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة من أسلحة بيضاء بجميع أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات، التي قام بها النقيب أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب نجم، قيام كل من "أمال ف ف ع- 45 سنة" ربة منزل، و"السيد ف ف ع- 42 سنة" عامل زراعي، و"طلعت ط إ- 29 سنة" عامل زراعي، و"رضا ف ف ع- 35 سنة" عامل زراعي، و"رضا ال ف ف- 18 سنة "حداد، جميعهم مقمين طحا المرج دائرة مركز ديرب نجم، بالتعدي علي المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم انتظار المجني عليه أثناء عودته من عمله وتشاجر معه.

وتم القبض علي المتهمين، وإحالتهم من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.