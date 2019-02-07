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المؤبد والمشدد خمس سنوات لخمسة من عائلة واحدة قتلوا شاب بسبب لعبة البلياردو بالشرقية

الخميس، 07 فبراير 2019 01:26 م
المؤبد والمشدد خمس سنوات لخمسة من عائلة واحدة قتلوا شاب بسبب لعبة البلياردو بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 5 أشخاص من عائلة واحدة بقرية طحا المرج مركز ديرب نجم، بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والخامس، والسجن المشدد 5 سنوات لباقي المتهمين في واقعة مقتل شاب، بسبب خلافات بين شباب عائلة " أبوعلي" وعائلة" الشعايرة" بصان الحجر، بسبب لعبة البلياردو.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.
 
تعود أحداث القضية رقم 7904 لسنة 2013 جنايات مركز شرطة صان الحجر، ليوم 4 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد وصول" أحمد ع ع" 19 سنة للمستشفي العام جثة هامدة، أثر إصابته بأعيرة نارية.
 
وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث صان الحجر، قيام كل من "عبد المعبود ال ع"، و"عبد النعبم ع ت ال"، و"إحترام ال ت"، و"محمد ع س"، و" متولي ع ت" بإرتكاب الواقعة، بسبب نشوب مشاجرة بين  شباب عائلة "أبوعلي" وعائلة "الشعايرة" بسبب لعبة البلياردو وتربص المتهمين بالشاب أثناء تواجده بالأرض الزراعية، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم. 
 
 
 
 

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