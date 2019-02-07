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المؤبد لعاطل قتل سائق "توك توك" وألقى بجثته فى ترعة لسرقته بأوسيم

الخميس، 07 فبراير 2019 05:17 م
المؤبد لعاطل قتل سائق "توك توك" وألقى بجثته فى ترعة لسرقته بأوسيم محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل سائق "توك توك" بمنطقة أوسيم بشمال الجيزة.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجنى عليه فى غضون الساعة الـ7 مساء يوم الواقعة، من منطقة إمبابة بحجة توصيله إلى إحدى المناطق بقرية "أوسيم" بشمال الجيزة، وفور وصوله إلى إحدى المناطق النائية استوقف الضحية وأشهر فى وجهه سلاحا أبيض "مطواة" وحاول سرقته، فتمسك الطفل بالـ"توك توك" ورفض تركه، ما دفع الجانى لضربه بالسكين فى يديه.
 
وتابعت التحقيقات، أن المجنى عليه ظل يقاوم المتهم إلى أن سدد له عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته فحمله المتهم وهو غارقًا فى دمائه وألقى جثته فى منطقة زراعية، وقاد الـ"توك توك" وفر هاربًا، وبعد عدة أيام عثر الأهالى على جثة الضحية مسجاة على الأرض بالمنطقة الزراعية، ومرتديًا ملابسه كاملة، فأبلغوا أجهزة الأمن التى توصلت لهوية والده عن طريق عرض صورته عليه.
 
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا من أهالى منطقة برطس بدائرة القسم، أفادوا فيه بعثورهم على جثة طفل ملقى فى الزراعات، وعلى الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 15 عاما يعمل سائق توك توك ويدعى "م.ص"، وتبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل"، قام باستدراجه وقتله بعدة طعنات بدافع سرقته، وتم القبض عليه من خلال وضع خطة أمنية وتحرر محضر بالواقعة.
 

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