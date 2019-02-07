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الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن الأزمة فى فنزويلا

الخميس، 07 فبراير 2019 01:21 م
الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن الأزمة فى فنزويلا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ
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حذر الكرملين من العواقب الكارثية لأى تدخل عسكرى فى فنزويلا، مؤكدا ثبات موقفه الداعم للحكومة الشرعية فى فنزويلا والرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن مسألة عرض اللجوء لمادورو فى روسيا غير موجودة على جدول الأعمال ولم تبحث أبدا، مؤكدا أنه ليس لدى موسكو أية اتصالات مع الولايات المتحدة حول المسألة الفنزويلية.


وأكد بيسكوف أن موسكو لا تجرى مفاوضات مع دول أمريكا اللاتينية بشأن الوضع فى فنزويلا، ولكنها تبلغ كل من يعنيهم الأمر خلال تبادل وجهات النظر، بعدم جواز التدخل فى هذه الأزمة من الخارج.
وأضاف أن هناك تبادلا مكثفا للآراء مع جميع الشركاء الأجانب، مشددا على أن هذا الموقف الروسى يتم إبلاغه بطريقة منهجية إلى محاورى روسيا فى العالم. 


وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فيما سارع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.


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دميترى بيسكوف

روسيا

أخبار العالم اليوم




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