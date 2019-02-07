video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية حتى 17 فبراير

الخميس، 07 فبراير 2019 12:21 م
القوى العاملة تعلن مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية حتى 17 فبراير محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
قررت وزارة القوى العاملة، مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى 17 فبراير 2019، برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى؛ أى ما يوازى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافى تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.
 
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولي سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة فى قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.
 
وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هى "شهادة المؤهل الدراسى، صورة من بطاقة الرقم القومى، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.
 
وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.
 
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، بالسيرة الذاتية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة للشباب: نحلم بثلاثة ملايين مشروع صغير على أرض مصر..فيديو

وزير القوى العاملة ومحافظ بنى سويف يفتتحان الملتقى التوظيفى..فيديو

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

العاملين بالسعودية




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة