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القومى للسكان: انتهاء ظاهرة عدم وجود أوراق ثبوتية بشمال سيناء نهاية 2019

الخميس، 07 فبراير 2019 04:00 ص
القومى للسكان: انتهاء ظاهرة عدم وجود أوراق ثبوتية بشمال سيناء نهاية 2019 اوراق الثبوتيه
شمال سيناء - محمد حسين
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بدأت محافظة شمال سيناء، ترتيبات القضاء على ظاهرة عدم اكتمال الأوراق الثبوتية كليا خلال عام 2019.

وقالت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كل جهود الجهات الحكومية ممثلة فى ديوان المحافظة ومديرية الأمن والصحة والأحوال المدنية ومشايخ القبائل، والمأذونين الشرعيين فى كل منطقة ستتكاتف مع المجلس القومى للسكان، للوصول لكافة من لم يستخرجوا أوراقا ثبوتية وهى شهادات الميلاد والرقم القومى وعقود الزواج والطلاق وتحديث البيانات بهدف أن تنتهى هذه الظاهرة كليا من المحافظة مع نهاية العام الجارى 2019.

وأضافت مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، أن الحملات متواصلة للوصول لكل الأهالى ومساعدتهم فى استخراج هذه الأوراق مجانا.

وأشارت أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ حملات فى قرية التلول المصنفة ضمن القرى الأكثر احتياجا، وقرى الشيخ زويد ورفح بالتعاون مع مجالس المدن المختصة.

وناشدت سالم، كافة الاهالى ممن يعانون من نقص فى الأوراق سرعة التواصل مع المجلس القومى للسكان لمساعدتهم فى ذلك وتذليل كافة العقبات مجانا.

 


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