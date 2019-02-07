القبض على لصوص العيادات بعد 7 وقائع سرقة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العيادات الطبية بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

البداية عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز الشهداء مفادها قيام كل من "م م ر- 39 سنة، عاطل ومقيم بكفر العلوى مركز تلا وسبق اتهامة فى 5 قضايا ما بين سرقة ومخدرات وآخرها القضية رقم 104471 جنح قسم شبين الكوم، لسنة 2017 سرقة وسائل نقل، و" أ ا م - 19 سنة"، عاطل ومقيم بكفر العلوى مركز تلا، وكونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات، وتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الوقائع التالية، واقعة سرقة بالمحضر رقم 184 لسنة 2019 مركز الشهداء بتاريخ 5 يناير من العام الجارى، ببلاغ من "إسلام علاء صبحى- 31 سنة، طبيب أسنان بوحدة كمشيش الصحية ومقيم بناحية ساحل الجوابر مركز الشهداء، باكتشافة سرقة أوراق تراخيص للعيادة ومبلغ مالى 2800 جنية و2 علبة بنج أسنان وهاتف محمول، من داخل العيادة الخاصة به ببندر الشهداء.

كما اعترفا بارتكابهما واقعة المحضر رقم 198 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ من "كريم مبروك محمد - 39 سنة"، إخصائى أسنان ومقيم بمدينة شبين الكوم باكتشافة سرقة مبلغ مالى 3200 جنيه من داخل العيادة خاصتة بمدينة الشهداء، واقعة المحضر رقم 337 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ " أحمد محمد محمد " طبيب علاج طبيعى بمستشفى الشهداء ومقيم بناحية دراجيل مركز الشهداء، باكتشافة سرقة شاشة عرض 32 بوصة وجهاز ليزر ومبلغ مالى 3000 جنيه من العيادة خاصتة، واقعة المحضر رقم 544 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ المواطن "علاء الدين عبدالحميد - 48 سنة"، طبيب عيون ومقيم بشبين الكوم باكتشافة سرقة شاشة عرض 40 بوصة وجهاز لاب توب من العيادة خاصتة.

كما اعترفا بارتكابهما واقعة المحضر رقم 746 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ من "أحمد محمد محمود" كبير موظفين بالضرائب العقارية بالشهداء باكتشافة سرقة 3500 جنية و25 كوفية وبعض المشغولات الصوفية من شقته التى كان يستغلها كمشغل ببندر الشهداء، واقعة المحضر رقم 977 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ من "عبد العزيز يونس أحمد- 50 سنة"، عامل بالإدارة الزراعية بالشهداء بالإضافة لعملة بعيادة الدكتور ياسر السيسى بمدينة الشهداء ومقيم بقرية كفر عشما مركز الشهداء باكتشافة سرقة شاشة تليفزيون 32 بوصة من العيادة، واقعة المحضر رقم 975 لسنة 2019 جنح مركز الشهداء ببلاغ "صلاح الدين عبدالغفار- 55 سنة"، يعمل بعيادة الدكتور بهاء زكريا بالمدينة باكتشافة سرقة هاتفة المحمول أثناء عملة بالعيادة.

وبارشاد المتهمين عن المضبوطات تم ضبطها وتعرف أصحابها عليها، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.