القبض على صاحب مخبز استولى على 525 ألف جنيه من أموال الدعم بقليوب

القليوبية- نيفين طه

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 52 ألف جنية من أموال الدعم، من خلال التصرف وبيع حصص الدقيق البلدى المدعم، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد خالد محمدى ، مدير مباحث التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السرية قيام " أحمد س. أ" 39 سنة ومقيم السد مركز قليوب ، مالك مخبز بلدي بذات الناحية لقيامه بالتصرف في بعض حصص الدقيق البلدي المدعوم استخراج 82 % المملوك لوزارة التموين، المسلم إليه بنظام الحصص اليومية مجانا لإنتاج الخبز البلدي المدعم من جانب الدولة وبيعه في السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر الأمر الذي يعد جريمه خطيره تنعكس آثارها السلبية علي الصالح العام وقوت الشعب واقتصاد الدوله.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبالفحص تبين استيلائه علي كميه قدرها عدد 932 شيكاره دقيق بلدي تقدر ثمنها بمبلغ مالي وقدره 525 ألف و 375 جنيها، الأمر الذي يعد استيلاء علي المال العام وقوت الشعب ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 525 ألف جنية من أموال الدعم، من خلال التصرف وبيع حصص الدقيق البلدى المدعم، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد خالد محمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السريه قيام المدعو " أحمد س. أ" 39 سنة ومقيم السد مركز قليوب مالك مخبز بلدي بذات الناحيه لقيامه بالتصرف في بعض حصص الدقيق البلدي المدعوم استخراج 82 % المملوك لوزارة التموين المسلم إليه بنظام الحصص اليوميه مجانا لإنتاج الخبز البلدي المدعم من جانب الدوله وبيعه في السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر الأمر الذي يعد جريمه خطيره تنعكس آثارها السلبيه علي الصالح العام وقوت الشعب واقتصاد الدوله.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبالفحص تبين استيلائه علي كميه قدرها عدد 932 شيكاره دقيق بلدي تقدر ثمنها بمبلغ مالي وقدره 525 ألف و 375 جنيها، الأمر الذي يعد استيلاء علي المال العام وقوت الشعب.

وعليه بتشكيل لجنه فنيه من مديريه التموين وبفحص اعمال المخبز أكدت صحه تلك الواقعة ثم ضبط المتهم حيث اعترف بالواقعه

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 525 ألف جنية من أموال الدعم، من خلال التصرف وبيع حصص الدقيق البلدى المدعم، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد خالد محمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السريه قيام المدعو " أحمد س. أ" 39 سنة ومقيم السد مركز قليوب مالك مخبز بلدي بذات الناحيه لقيامه بالتصرف في بعض حصص الدقيق البلدي المدعوم استخراج 82 % المملوك لوزارة التموين المسلم إليه بنظام الحصص اليوميه مجانا لإنتاج الخبز البلدي المدعم من جانب الدوله وبيعه في السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر الأمر الذي يعد جريمه خطيره تنعكس آثارها السلبيه علي الصالح العام وقوت الشعب واقتصاد الدوله.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبالفحص تبين استيلائه علي كميه قدرها عدد 932 شيكاره دقيق بلدي تقدر ثمنها بمبلغ مالي وقدره 525 ألف و 375 جنيها، الأمر الذي يعد استيلاء علي المال العام وقوت الشعب.

وعليه بتشكيل لجنه فنيه من مديريه التموين وبفحص اعمال المخبز أكدت صحه تلك الواقعة ثم ضبط المتهم حيث اعترف بالواقعه

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.