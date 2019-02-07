الفلبين تعلن تفشى فيروس الحصبة شديد العدوى فى العاصمة مانيلا

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، تفشى فيروس الحصبة شديد العدوى فى العاصمة (مانيلا).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم، أن البيانات الرسمية كشفت إصابة 196 شخصا بالحصبة خلال الفترة من الأول وحتى 19 يناير الماضى مقارنة ب 20 حالة عن نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح مسئولون أن نحو 50 شخصا- أغلبهم من الأطفال- توفوا من المرض؛ فيما حذر وزير الصحة فرانشيسكو دوكى- فى تصريح لوسائل الإعلام المحلية- من أن الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية الناجم عن الحصبة يمكن أن يكون مميتا، وشجع الآباء على تحصين أطفالهم.

يشار إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء بسهولة من خلال السعال والعطس، وتشمل الأعراض الأولية عادة الحمى والسعال وسيلان الأنف والعيون الملتهبة، ويظهر طفح جلدى أحمر على الوجه والجسم بعد بضعة أيام.. وفى عام 2018 تم تسجيل 646ر3 حالة أصابة بالحصبة فى مانيلا، مقارنة بـ 351 حالة فى عام 2017، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.