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الفريق محمد فريد يتفقد عناصر تأمين قناة السويس ويلتقى أبطال الجيش الثانى

الخميس، 07 فبراير 2019 11:14 ص
الفريق محمد فريد يتفقد عناصر تأمين قناة السويس ويلتقى أبطال الجيش الثانى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى
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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد منتصف ليلة أمس عناصر تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى وذلك للاطمئنان علي مدي جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين، وناقش عدد من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها ، والاجراءات المتخذه لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية، وأكد خلال المرور علي أهمية تحلى المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية  الشريان الحيوى، وأثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوي تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية ومدي تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وقد أنهى المرور بمشاركة عناصر التأمين المجرى الملاحى أحد الأنشطة التدريبية.

عقب ذلك ألتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة علي كافة المستويات.

 

بدأ اللقاء بالوقوف حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات   مع الارهاب ، ونقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على المجهودات العظيمة لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومى، وما حققوه من نجاحات لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ علي أعلى معدلات الكفاءة والأستعداد القتالى وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر، حيث حضر الأنشطة قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.


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المجرى الملاحى

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