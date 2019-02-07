الصين تسحب 23 ألف سيارة "فولفو" من السوق لخلل بالأبواب الخلفية

بكين (أ ش أ)

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، سحب أكثر من 23 ألف سيارة من طراز (فولفو إكس سى 60)، بسبب خلل فى مشغلات الأبواب الخلفية الكهربائية التى يمكن أن يؤدى إلى أعطال أو حتى تسبب إصابات.

وذكرت المصلحة –فى بيان اليوم الخميس، أنه اعتبارا من يوم 11 أبريل المقبل، سيتم سحب 23595 سيارة (إكس سى 60) تم إنتاجها فى الفترة ما بين 19 أكتوبر 2017 و26 أكتوبر 2018.

وأضافت أن الجزء البلاستيكى الداعم لمشغلات الباب الخلفى الكهربائى، قد يخلق ضجيجا أو يؤدى إلى خلل عند فتح الباب الخلفى الكهربائى أوإغلاقه بسبب عدم كفاية القوة، وأنه فى الظروف القاسية، قد يخرج نابض داعم الباب الخلفى الكهربائى فجأة ويسبب أصابات.

وأكدت المصلحة أن شركة (تشجيانغ هاوتشينغ) لإنتاج السيارات، وهى وحدة تابعة لشركة (جيلى) مالك فولفو، سوف تستبدل داعم الباب الخلفى الكهربائى المعيب مجانا.