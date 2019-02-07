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"الصحة" تحذر الصيدليات من صرف الأدوية المخدرة بدون روشتة للمرضى

الخميس، 07 فبراير 2019 02:00 ص
"الصحة" تحذر الصيدليات من صرف الأدوية المخدرة بدون روشتة للمرضى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أصدرت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للصيدلة، تحذيرات للصيادلة بمنع صرف أى أدوية مخدرة إلا بموجب روشتة معتمدة وعلى نماذج وأوراق وزارة الصحة المعدة لذلك.

وقال مصدر مسئول بقطاع التفتيش الصيدلى لليوم السابع، جددنا التحذيرات وسنقوم بتوعية الصيادلة الجدد بها لمنع الإستخدام السيئ لأدوية المخدرات، مضيفا أن هذة الأدوية خطرة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة.

وأضاف المصدر، أن هناك رقابة محكمة على جميع الصيدليات والمخازن، مؤكدا أن هناك مداهمات مستمرة لكافة الصيدليات سيئة السمعة ومعاقبة مسئوليها على خرقهم للقانون ببيع الأدوية المخدرة للجمهور بدون إتباع القواعد التى تحددها وزراة الصحة.


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الصحة

الصيدليات

الادوية المخدرة




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