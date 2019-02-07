الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على وظائف معلمين بمحافظة أسوان

أسوان ندى سليم

ينشر اليوم السابع تفاصيل إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، حول حاجتها لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى وجاءت الشروط كالتالى:

1.أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، إضافة إلى دبلوم تربوى للوظيفة المتقدم لها.

2.أن يكون من غير شاغلى الوظائف الحكومية

3.ألا يكون المتقدم قريبا لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة

4.أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

5.ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره

6.أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين فى نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة على مدة سنة على الأقل



وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أهم المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على الوظائف والتى سيتم تقديمها إلى الإدارة التعليمية وهى:

1.أصل المؤهل الدراسى بالإضافة إلى صورة منه

2.المؤهلات الأعلى فى حالة الحصول عليها "ماجستير، دكتوراه"

3.شهادة ميلاد مميكنة

4.صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019

5.قيد عائلى للوالد حتى الدرجة الرابعة

6.صحيفة حالة جنائية حديثة

7.عدد 2صورة شخصية

8.أن يكون لائقا طبيا بموجب شهادة طبية من مستشفى حكومى

9.الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

10.ما يثبت إقامة المتقدم فى نطاق الإدارة التعليمية.



وحددت المديرية الوظائف المطلوبة وهى معلمى فصل حاصل على مؤهل جامعى من كليات التربية شعبة معلم فصل وكليات التربية تخصص لغة عربية، فضلا عن معلمى لغة عربية حاصل على ليسانس آداب وتربية لغة عربية وتربية الأزهر ودار العلوم، ومعلمى لغة إنجليزية حاصل على كليات التربية شعبة تعليم أساسى وكليات الآداب لغة إنجليزية.