"الزراعة" تطلق حزمة إجراءات لحماية أشجار المانجو خلال التزهير والأمطار

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات والتوصيات لحدائق المانجو خلال الشهر الجارى، حول برامج الرى والتسميد لحماية الأشجار من الإصابة من الآفات، وحماية الأشجار بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور، خاصة خلال فترة التزهير.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من اهم عمليات حماية أشجار المانجو ، استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس خلال موسم النمو ، إزالة السرطانات و تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1.5 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصف في منتصف الشهر وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة ، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

وعن طرق برامج الرى يجب المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم تعطيش الأشجار أو ريها بغزارة خلال فترة التزهير ويجب أن تكون الري علي الحامي ، والري الفوري بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور ، ويتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

وأوضح التقريرأنه من اهم عمليات طرق التسميد في الري بالتنقيط :. الرية الأولي : 2 كجم سلفات نشادر ، الرية الثانية : 3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 ، الرية الثالثة : 3 كجم سلفات بوتاسيوم . ، الرية الرابعة : 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبريتيك ) الرية الخامسة : 1 كجم سلفات حديد + 1 كجم سلفات ماغنسيوم + 1 كجم سلفات زنك + 1 كجم سلفات منجنيز .

وشدد التقرير على تنفيذ برنامج المكافحة، على أن يراعى الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الحشرى التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الذوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة ، مكافحة المن والتربس والجاسيد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها والتعامل معها بأحدي المبيدات الموصي بها مع استخدام الزيت الصيفي بمعدل 1 سم / لتر ماء .

كما شدد التقرير على رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5 جم / لتر ماء لمقاومة البياض الدقيق والاكاروس وصدي اوراق المانجو والعنكبوت الأحمر أو رش كوسيد 2 جم / لتر ماء + توبسين 1.2 سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1.5 سم لكل لتر ماء في 15 / 2 أو استخدام احدي المبيدات الموصي بها.