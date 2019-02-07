الدوما يهدد باللجوء للنيابة حال عدم تصحيح جوجل وضع القرم على الخرائط

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طالب رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد فى مجلس النواب الروسى (الدوما) فاسيلى بيسكاريف، اليوم الخميس ، شركة "جوجل" بتصحيح ما أسماه بالخطأ فى تحديد وضع شبه جزيرة القرم على الخرائط..محذرا من أن نواب المجلس سيتوجهون إلى النيابة العامة والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور(.

وقال بيسكاريف - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "القانون يسمح باتخاذ تدابير تجاه من لا ينفذه، سوف نتوجه إلى النيابة العامة و(روسكومنادزور(".



وأضاف: "ممثلة جوجل، أفادت بأن القضية لا يوجد فيها عنصر سياسي، بل مجرد مشكلات فنية، وسوف نلتقى بعد شهر لنرى إن صححت الأخطاء أم لا.. وإذا لم تصحح، فيجب أن يتفهموا أنه لا يمكن تجاهل القوانين".



يذكر أنه خلال لقاء بيسكاريف مع ممثلة شركة "جوجل" أكدت الشركة أن تحديد القرم على الخرائط بشكل خاطئ يرجع لمشكلات تقنية.



وفى وقت لاحق، أعلن رئيس لجنة الدوما لسياسة المعلومات ليونيد ليفين ، أن ممثلة جوجل أبلغت الدوما أن القرم يظهر فى روسيا على أنه منطقة تابعة لروسيا، أما خارج روسيا فيظهر كمنطقة متنازع عليها.