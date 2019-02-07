الدفاع الروسية: نرفض مزاعم واشنطن حول انتهاك موسكو معاهدة الصواريخ

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قال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم /الخميس/، إن وزارة الدفاع الروسية اطّلعت على مضمون المذكرة الأمريكية بشأن تعليق المشاركة فى معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وبدء إجراءات الانسحاب، وهى ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات، التى لا أساس لها، من قبل الولايات المتحدة حول انتهاك روسيا لالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدة.

وأضاف كوناشينكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "اطّلعت وزارة الدفاع الروسية على محتوى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تعليق مشاركة الجانب الأمريكى فى معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وبدء إجراءات الخروج منها، وترفض وزارة الدفاع الروسية رفضاً قاطعاً الادعاءات الباطلة بشأن انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب هذه المعاهد، تصريحات الجانب الأمريكى لا تطابق الواقع".

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم دعوة الملحق العسكرى الأمريكى إلى وزارة الدفاع الروسية لتسليمه مذكرة تتضمن المقترحات الروسية لتنفيذ معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال كوناشينكوف: "وزارة الدفاع الروسية تقترح على الجانب الأمريكى قبل انتهاء فترة سريان معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى العودة للتنفيذ التام للاتفاقية".

وأوضح أنه تم دعوة الولايات المتحدة للعودة إلى العمل بالمعاهدة عبر تدمير قاذفات (طراز ام كي-41) المتعددة المهام والمطورة لإطلاق صواريخ (توماهوك) المجنحة، والصواريخ الأهداف التي تدخل مواصفاتها في مفهوم الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى، وطائرات دون طيار هجومية التي تدخل بحسب مواصفاتها في مفعوم "صاروخ مجنح أرضي".