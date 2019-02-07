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الداخلية تضبط 7 آلاف قضية وتنفذ 556 حكما فى 24 ساعة

الخميس، 07 فبراير 2019 05:00 ص
الداخلية تضبط 7 آلاف قضية وتنفذ 556 حكما فى 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 556 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 


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