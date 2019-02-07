الحكومة تكشف حقيقة شائعة هدم فندق هلنان فلسطين بالإسكندرية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قرار هدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، تواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، و أن الفندق قائم كما هو، ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.

وأكدت المحافظة أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.