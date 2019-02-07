"الجنايات" تقرر اليوم مصير 4 متهمين باغتصاب وحرق سيدة فى الخليفة

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، حكمها على 4 متهمين باغتصاب سيدة وحرقها فى منطقة الخليفة.

وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدى، "إسلام ج" و"محمد ع" و"فاطمة ع" و"فاطمة ح" إلى محكمة الجنايات لاتهم الأول والثانى فى القضية رقم 1982 جنايات الخليفة، لسنة 2016 بمواقعة سيدة جنسيا بغير رضاها بعد أن وضعا لها عقارا مخدرا فى مشروب أفقدها الوعى والإدراك ومشاركة المتهمتين الثالثة والرابعة فى قتل الضحية عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، بأن وضعتاها عقب فقدانها وعيها داخل جوال أحكما وثاقه ونقلتاها مع المتهمين الأول والثانى إلى منطقة نارية وأضرموا فيها النيران قاصدين قتلها.