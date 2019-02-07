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الجمعة.. بدء تسكين طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية

الخميس، 07 فبراير 2019 01:00 ص
الجمعة.. بدء تسكين طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية جامعه الاسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال سمير الأباصيرى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالمدن الجامعية لبدء استقبال الطلاب بدءا من صباح الجمعة القادمة بكافة المدن بين وبنات بالمحافظة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تم الانتهاء من عملية تجديدات المبانى الخاصة والتطوير وتجهيز الحجرات لاستقبال الطلاب فى بداية الفصل الدراسى الثانى قبل بدء الدراسة رسميا السبت القادم.

وأشار إلى أن المدينة الجامعية بالإسكندرية شهدت تطورات خلال الفترة الأخيرة لضمان إقامة مميزة وتوفر مناخ ملائم للطلاب طوال فترة الدراسة.


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