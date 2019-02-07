التنظيم والإدارة: اعتماد 3 مراكز تدريبية ضمن خطة النهوض بالعملية التدريبية

كتبت أمنية جلال

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، 3 مراكز تدريبية هى مركز دراسات الإدارة العامة ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعهد القومى للجودة.

وجاء ذلك بعدما قامت الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية بالجهاز بالدراسات اللازمة لاعتماد المراكز التدريبية على اختلاف أنواعها، وفى إطار تنفيذ نص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى أناطت برئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو تستعين بها فى إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها .

وتنفيذاً لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التى أجازت لوحدات الجهاز الإدارى للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمى داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التى يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.

وفى سياق متصل راجعت الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية بالجهاز، معظم سجلات مدربى وحدات الإدارة المحلية وفق المعايير الواردة بالكتاب الدورى رقم 5 والخاص بالقواعد المنظمة للتدريب، كما قامت بالتعاون مع مركز إعداد القادة والمعهد القومى للجودة بتنفيذ برنامج ضمان جودة العملية التدريبية لبعض من العاملين بالإدارة العليا وبعض العاملين بالمجموعة التخصصية من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.