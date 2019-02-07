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التعليم تنتهى من تحديد التخصصات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة

الخميس، 07 فبراير 2019 07:15 م
التعليم تنتهى من تحديد التخصصات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد التخصصات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة لمسابقة المعلمين لسد العجز فى المدارس ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل والتقدم خلال ساعات من الآن على الموقع الرسمى للوزارة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض المحافظات تحتاج إلى تخصص واحد مثلا، وبعض المديريات مثل محافظة دمياط لا تحتاج إلى معلمين حيث لا يوجد فيها عجز، لافتة إلى أن الموقع سوف يتيح للمتقدم أن يسجيل بياناته فقط على الإدارة التعليمية التابع لها.
 
وأوضحت، أنه عقب غلق باب التسجيل على موقع الوزارة سيتم فلترة الأسماء التى سيتم اختيارها بعد المفاضلة بينها، ومن ثم يتقدم المعلم بأوراق استلامه العمل.
 
 
 
 

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