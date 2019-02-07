الرئيسية أخبار عاجلة التعليم تفتح باب التقدم لوظائف المعلمين المؤقتين لسد العجز الخميس، 07 فبراير 2019 09:01 م وزير التربية والتعليم كتب محمود طه حسين إضافة تعليق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط التقدم لوظائف العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية. رابط الإطلاع على شروط التقدم اضغط هنا رابط التقدم للمسابقة اضغط هنا إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. المديريات التعليمية تختار الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم 2019.. اعرف أكثر شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اخبار اليوم اخبار التعليم فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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