التعليم العالى: لن نلغى مكتب التنسيق.. وما يثار شائعات للبلبلة

كتبت هند مختار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق, تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ‏والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق، وأنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأكدت الوزارة على أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.