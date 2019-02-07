"التضامن" تتعامل مع 3270 مشرداً وطفلاً بلا مأوى بمختلف المحافظات

كتب مدحت وهبة

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء امس 3270 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأربعاء مع 95 حالة مشرد و 81 طفلا بلا مأوى بإجمالى 176 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 65 حالة منها 37 حالة مشرد و 28 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 44 حالة منهم 19 حالة مشرد و 25 حالة طفل بلا مأوى

وتتنوع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 18 بطانية و 139 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .