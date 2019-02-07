video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التضامن" تتعامل مع 3270 مشرداً وطفلاً بلا مأوى بمختلف المحافظات

الخميس، 07 فبراير 2019 02:13 م
"التضامن" تتعامل مع 3270 مشرداً وطفلاً بلا مأوى بمختلف المحافظات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ  بدء العمل  و حتى مساء امس    3270 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى

 وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس  الأربعاء مع 95 حالة مشرد و 81  طفلا بلا مأوى بإجمالى 176  حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة  أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 65  حالة منها 37 حالة مشرد  و 28 طفل بلا مأوى يليها  محافظة الجيزة   في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي  44 حالة منهم 19 حالة مشرد و 25 حالة طفل  بلا مأوى

 وتتنوع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 18 بطانية و 139 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"إحنا معاك".. قارئ يشارك بصورة لمشرد ينام على الرصيف فى الإسكندرية

صور.. التضامن الاجتماعى تتعامل مع 2777 مشرداً وطفلا بلا مأوى

وزارة التضامن تتعامل مع 2434 مشردا وأطفالا بلا مأوى

التضامن

غادة والى

المشردين

أطفال بلا مأوى




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة