التخطيط: اجتماعات أسبوعية لمتابعة أعمال الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

كتبت أمنية جلال

قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلا عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، بزيارة لمقر العاصمة الإدارية الجديدة والحى الحكومى بها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان لها اليوم الخميس، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن مجموعة من المشروعات التى تعمل عليها الدولة وفق خطة ورؤية محددة، وتشمل إنشاء مجموعة من المدن التنموية الشاملة، مشيرة إلى أن خطة الدولة تسعى للانتقال من نسبة الـ7% التى تمثل الرقعة المعمورة فى مصر.

وأضافت هالة السعيد أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى الانتقال المكانى فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن أيضاً الانتقال بشكل أكثر تطوراً وحداثة فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار العمل على تطوير الجهاز الإدارى وتدريب وتأهيل الكوادر الموجودة به من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن فى مختلف القطاعات، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل.

من جانبها قالت المهندس غادة لبيب، إن وزارة التخطيط والعاصمة الإدارية ستبدأ تنظيم اجتماعات دورية أسبوعية وورش عمل لممثلى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار رفع كفاءة الموظفين والتعرف علي تطورات الأعمال داخل المبانى الوزارية والمقرات الحكومية بمقر الحى الحكومى بالعاصمة والذى ينقسم إلى قسمين قسم خاص بالوزارات والآخر هو حي المال والأعمال.

وأضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الجميع يعمل حاليا بهدف الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية بفكر إداري وهياكل تنظيمية تتماشي مع كون العاصمة مدينة ذكية متكاملة، مؤكدة أن مشروع العاصمة الإدارية يسهم في نقل مصر نقلة حضارية آخري كما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات وتوفير عدد كبير من فرص العمل.

وخلال الزيارة تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالعاصمة، حيث إن هناك عدد 12 شركة تعمل بشكل مباشر علي تنفيذ أعمال الحى الحكومى بما يشمله من مباني لجميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب حيث تم تصميم القاعة به لتسع 1000 شخص، وتبلغ مساحة المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية 40000 فدان من إجمالي 184 ألف فدان وهى المساحة المخصصة لجميع أعمال المراحل بالعاصمة.

وتم اختيار موقع العاصمة بحيث يكون قريبا من الطريق الدائري الإقليمي، حيث أن هناك عدد 7 محافظات تمثل القوس الشمالي وهى محافظات مدن القناة السويس، الاسماعيلية، بورسعيد بالإضافة إلي محافظات المنوفية، الغربية، الشرقية ستستخدم الطريق الدائري الاقليمي للوصول لمقر العاصمة، في حين تستخدم محافظات القوس الجنوبي (الصعيد) طريق بوابة حلوان للوصول للطريق الاقليمي ومنه للعاصمة.

وتناول العرض كذلك الإعلان عن أنه سيتوافر لموظفي الحى الحكومة وللعاصمة الإدارية قطار سكة حديد كأحد طرق الوصول للعاصمة علي أن تكون محطة السكة الحديد قريبة من الحى الحكومى للتسهيل علي الموظفين، كما تم إنشاء عدد 2 كوبرى و 2 نفق للاتصال بين العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه يتوافر عدد من الأنفاق لربط الأحياء الشمالية بالجنوبية.

كما استمعت غادة لبيب إلي شرح حول المجمعات السكنية الموجودة بالعاصمة، حيث يتوافر عدد من الأماكن بالعاصمة كمجمعات سكنية بالإضافة إلي توافر عدد من المدارس والجامعات الدولية والمجمعات الإدارية، ومدينة للفنون والأوبرا وبعض المناطق الاستثمارية وعدد من السفارات والهيئات السياسية، وقاعة مؤتمرات مؤقتة تسع من 200 إلي 250 فرد، في حين أنه من المخطط إنشاء عدد آخر من قاعات المؤتمرات بالعاصمة.

كما قامت غادة لبيب بجولة فى حى الوزارات والاطلاع على آخر الأعمال، وزيارة مقر رئاسة مجلس الوزراء الذى تم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعماله، كما تم زيارة مقر قاعة المؤتمرات ومقار عدد من الوزارات الأخرى.