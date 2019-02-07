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البيئة تنجح فى إنقاذ 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

الخميس، 07 فبراير 2019 01:56 م
البيئة تنجح فى إنقاذ 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية جانب من إنقاذ السلاحف البحرية وإعادتها إلى موطنها
كتبت آية دعبس
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نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فى إعادة اطلاق عدد 4 سلاحف  بحرية إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع  شرطة البيئة و المسطحات المائية، وذلك استمرارا لجهود الوزارة فى منع الإتجار غير المشروع  فى الحياة البرية .
 
وكان الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية قد تلقى بلاغين يفيدان  بعرض السلاحف المذكورة للإتجار بمنطقتى العصافرة و سيدى بشر  بمحافظة  بالاسكندرية بالمخالفة لقانون البيئة  رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته  و الاتفاقيات الدولية   المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي  و الثروات الطبيعية. 
 
فور ورود  البلاغين تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي للجهاز  و بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات و تم  معاينة موقع البلاغين و العثور على السلاحف المذكورة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحرير  محضران بالواقعة .
 
و أكدت  الدكتورة  هدى مصطفى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة  بالإسكندرية  أنه تم  التأكد  من سلامة السلاحف المضبوطة و قدرتها  على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق .
 
 

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