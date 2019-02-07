البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 817.412 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 409.947 مليار جنيه إلى 426.621 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 4.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.307 مليار جنيه إلى 270.759 مليار جنيه بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 673.254 مليار جنيه إلى 697.380 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2677 مليون جنيه ،خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2645 ألف سند تقريبا.