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البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3%

الخميس، 07 فبراير 2019 10:31 م
البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 817.412 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% عن الأسبوع الماضى.
 
   
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 409.947 مليار جنيه إلى 426.621 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 4.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.307 مليار جنيه إلى 270.759 مليار جنيه بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 673.254 مليار جنيه إلى 697.380 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2677 مليون جنيه ،خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2645 ألف سند تقريبا.
 

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