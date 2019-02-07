البورصة تربح 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة نمو 3%

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 24 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 817.412 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 409.947 مليار جنيه إلى 426.621 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 4.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.307 مليار جنيه إلى 270.759 مليار جنيه بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 673.254 مليار جنيه إلى 697.380 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2677 مليون جنيه ،خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2645 ألف سند تقريبا.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة