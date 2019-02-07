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البترول: 3.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية

الخميس، 07 فبراير 2019 02:46 م
البترول: 3.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية استخراج بترول- صورة أرشيفية
كتبت ـ أسماء أمين
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قال مصدر مسئول بوزارة البترول، إن التكلفة الاستثمارية لتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019 -2020 تصل إلى حوالى 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام القادم إلى 10.8 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه بعد تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وتعد هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

وأضاف، أن برامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .

 


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