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الأمن العام يضبط عصابة استولت على 350 أسطوانة بوتاجاز

الخميس، 07 فبراير 2019 11:15 ص
الأمن العام يضبط عصابة استولت على 350 أسطوانة بوتاجاز المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقتهم سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية.

وتلقى مركز شرطة أشمون بالمنوفية من صاحب مستودع لأنابيب البوتاجاز، باكتشافه سرقة سيارة نقل محمل عليها 350 أسطوانة بوتاجاز من أمام المستودع ملكه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 6 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 3 طلقات– سلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبيعهم المسروقات لصاحب شركة أدوات منزلية بشبرا الخيمة بالقليوبية.

 

 

 


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