الأمم المتحدة تؤكد رفض الحوثيين السماح لها بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر

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اتهمت الأمم المتحدة الميليشيات الحوثية برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضى بالوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر فى الحديدة.

وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة في الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال إن كميات الحبوب تلك مخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

وشدد على الضرورة الملحة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها ، مبينا في الوقت ذاته أن الميليشيات الحوثية رفضت حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن.

وقد تعرضت صومعتان للقصف بقذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن ، ما أسفر عن تدمير كمية من الحبوب يرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.