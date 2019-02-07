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الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد العربي لإعداد القيادات يوقعان بروتوكول تعاون

الخميس، 07 فبراير 2019 08:07 م
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد العربي لإعداد القيادات يوقعان بروتوكول تعاون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
كتب حازم عادل
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قامت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، بتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والمعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمقر الهيئة.
 
ووقع عن الجانبان الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
 
   
وتضمن البروتوكول قيام المعهد باستقدام وفود من الدول العربية والأجنبية للدراسة بالأكاديمية في سبيل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الهدف المنشأه من أجله الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،على أن تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم الفني للمعهد في مجالات التعاون المشترك بينهما.
 

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