الأرصاد: لا أمطار على القاهرة بعد ظهر اليوم واستمرارها على باقى الأنحاء

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتهى فرص سقوط الأمطار بعد الساعة 12 ظهرا اليوم الخميس على القاهرة، على أن تستمر فرص تساقطها على مناطق من الوجه البحرى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى الجمعة لتنحصر على السواحل الشمالية من السبت.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.