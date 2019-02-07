الأحد.. انطلاق "نور الحياة" لفحص عيون 30 ألف طالب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية ، إطلاق مبادرة " نور حياة " بالشرقية التي أطلقها وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها صندوق تحيا مصر بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث تبدأ المبادرة أعمالها بمحافظة الشرقية الأحد القادم 10 فبراير ، وذلك من خلال قوافل طبية متنقلة بعدد من المدارس الإبتدائية بنطاق المحافظة .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المبادرة تستهدف الكشف علي 30 ألف طالب في الترم الثاني من العام الدراسي 2018 / 2019 خلال اشهر"فبراير- مارس - ابريل" وذلك بالمدارس في المناطق الأفقر والأكثر إحتياجا بالمحافظة ، أنه تم الإنتهاء من تجهيز الفريق الطبي الذي سيتولى الكشف على الطلاب بالوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد ليقوم بالكشف الطبي المتكامل "مسح وفحص ونظارة" ، وكذلك إعداد قواعد البيانات عن أعداد المدارس وأماكنها وأعداد الطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم .

وأوضح خيري أحمد مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، أن المبادرة تستهدف الكشف علي 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية علي مستوي الجمهوريه بالإضافة الي مليوني مواطن من الحالات الاولي بالرعايه وتوفير مليون نظاره طبيه واجراء 250 الف عمليه جراحيه بالعين وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن واجراء ما يزيد علي 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعه للحد من ضعف الابصار مع توفير خدمه مميزه للفئات الاكثر احتياجا واعاده دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدي المواطن للوصول بمصر خاليه من الاعاقه البصريه التي يمكن تجنبها .

حضر اللقاء ، أحمد خيري مدير برنامج الدعم الإجتماعي بصندوق تحيا مصر وبحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد الشريف مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر .