video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد.. انطلاق "نور الحياة" لفحص عيون 30 ألف طالب بالشرقية

الخميس، 07 فبراير 2019 09:48 م
الأحد.. انطلاق "نور الحياة" لفحص عيون 30 ألف طالب بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة الشرقية ، إطلاق مبادرة " نور حياة " بالشرقية التي أطلقها وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها صندوق تحيا مصر بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث تبدأ المبادرة أعمالها بمحافظة الشرقية الأحد القادم 10 فبراير ، وذلك من خلال قوافل طبية متنقلة بعدد من المدارس الإبتدائية بنطاق المحافظة .

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المبادرة  تستهدف الكشف علي 30 ألف طالب في الترم الثاني  من العام الدراسي 2018 / 2019 خلال اشهر"فبراير- مارس - ابريل" وذلك بالمدارس في المناطق الأفقر والأكثر إحتياجا بالمحافظة ، أنه تم الإنتهاء من تجهيز الفريق الطبي الذي سيتولى الكشف على الطلاب بالوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد ليقوم بالكشف الطبي المتكامل "مسح وفحص ونظارة" ، وكذلك إعداد قواعد البيانات عن أعداد المدارس وأماكنها وأعداد الطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم .
 
وأوضح خيري أحمد مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، أن المبادرة  تستهدف الكشف علي 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية علي مستوي الجمهوريه بالإضافة الي مليوني مواطن  من الحالات الاولي بالرعايه وتوفير مليون نظاره طبيه واجراء 250 الف عمليه جراحيه بالعين وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن واجراء ما يزيد علي 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعه للحد من ضعف الابصار مع توفير خدمه مميزه للفئات الاكثر احتياجا واعاده دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدي المواطن للوصول بمصر خاليه من الاعاقه البصريه التي يمكن تجنبها .
 
حضر اللقاء ، أحمد خيري مدير برنامج الدعم الإجتماعي بصندوق تحيا مصر وبحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد الشريف مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق "تحيا مصر": تخصيص مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "نور حياة"

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة