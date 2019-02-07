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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7-2-2019

الخميس، 07 فبراير 2019 10:55 ص
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7-2-2019 حديد وأسمنت - أرشيفية
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت المتداولة فى السوق اليوم الخميس الموافق 7-2-2019، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

 

وتتراوح أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ما بين 710 -770 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر 820 -850 جنيها للطن، فى حين يقل أسمنت التشطيبات بواقع 100 جنيها للطن، ويتراوح سعره ما بين 600-650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 700-750 جنيها للطن لأقصى سعر.

 

وفى سياق متصل، يتراوح متوسط سعر البيع للحديد تسليم أرض المصنع بين 10.850 ألف جنيه للطن كأقل سعر و11.600 ألف جنيه للطن أعلى سعر، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.100 – 11.700 ألف جنيها، فى حين يصل سعر المستهلك إلى 11.300 – 11.800 جنيها للطن.


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