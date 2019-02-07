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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 07 فبراير 2019 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14788 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2375 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 18704 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 690 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1747 نقطة.
 

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