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الخميس، 07 فبراير 2019 04:04 م
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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات للجلسة الخامسة على التوالى

الخميس، 07 فبراير 2019 02:08 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات للجلسة الخامسة على التوالى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% رابحا عدد 9.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.7 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 31.66% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.92%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.59%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 3.20% مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 9.72%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 2.96% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.79%.
 

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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات

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